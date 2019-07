Obsojenec, ki skušal pobegniti z Doba, v "posebnem strožjem režimu"

29.7.2019 | 19:00

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob (Foto: J. A., arhiv DL)

Dob/Ljubljana - Iz zaprtega dela Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob je včeraj okoli 15. ure skušal pobegniti obsojenec. Pravosodni policisti so se takoj odzvali na dogodek, obsojenec pa se je po izsleditvi predal. Ob prijetju se obsojenec ni aktivno upiral in je v postopku sodeloval, je danes sporočila ljubljanska Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Po podatkih omenjene uprave pravosodni policisti, ki so v dogodku posredovali in pobeg preprečili, niso bili poškodovani.

Obsojenec, ki zaporno kazen prestaja v prvem oddelku zaprtega dela zavoda Dob, je sicer med sprehodom skušal pobegniti tako, da je preplezal ograjo sprehajališča znotraj omenjenega dela zavoda in stekel v smeri podjetja, ki deluje v varovanem območju zapora.

Ker se je obsojenec pri plezanju poškodoval po rokah, so mu policisti poškodbe takoj oskrbeli, dodatno so ga oskrbeli še v Zdravstvenem domu Trebnje, ki v zavodu opravlja naloge zdravstvene oskrbe. Po dogodku so ga v skladu z zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij namestili v poseben prostor, kjer je ostal do prenehanja razlogov za tamkajšnjo namestitev.

Po ugotovitvah uprave obsojenec pobega ni načrtoval, prav tako pri poskusu ni uporabil pripomočkov. Zaradi suma izrazite begosumnosti so ga namestili "v poseben strožji režim", kjer lahko ostane do enega meseca. Dokler obstajajo razlogi za takšno namestitev, lahko to podaljšajo za še en mesec, so pojasnili.

Po podatkih uprave za zadnjih pet let so v slovenskih zaporih leta 2015 preprečili dva pobega, leta 2016 tri in leto kasneje enako število pobegov. Lani so preprečili štiri pobege in letos enega.

Letos so sicer poleg nedeljskega pobega odkrili tudi tri morebitne priprave na beg. V enem primeru so v omari pripornika odkrili rjuho, ki je bila zvita v prirejeno vrv in bi lahko služila za pomoč pri begu, v drugih dveh primerih so odkrili poškodbo na zidu s pritrjenimi rešetkami, so še sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

V zaporu na Dobu je sicer v sredo prišlo tudi do dveh napadov na pravosodne policiste. V enem primeru je zapornik paznika napadel z vilicami in ga lažje poškodoval.

L. M.