Gorela živa meja

30.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 20.42 uri so posredovali gasilci PGD Brežice okolica na Cesti bratov Milavcev v Brežicah, kjer je gorela živa meja. Gasilci so dva metra žive meje pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMARJEŠKIH TOPLICAH;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA1;

- od 15.00 do 17.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP Elektro ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Kostanjevica šola med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP Mostec vas in Čistilna Mostec med 8:30 in 11:00 uro in na območju TP Mostec med 12:00 in 14:00 uro.

M. K.