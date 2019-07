Šola bo do novega šolskega leta nared

30.7.2019 | 09:15

Osnovna šola Jožeta Gorjupa v Kostanjevici (Foto: M. L., Arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviška Osnovna šola Jožeta Gorjupa, ki jo med počitnicami energetsko sanirajo in prenavljajo, bo do novega šolskega leta nared. Dela se bodo zaradi odsluženega ostrešja nekoliko zavlekla le v šolski telovadnici, kar po besedah ravnateljice Melite Skušek ne bo povzročilo večjih težav, je poročala STA. Prenova telovadnice bo sicer terjala dodatne stroške.

Kostanjeviški župan Ladko Petretič je medijem nedavno povedal, da naj bi energetsko sanacijo končali pred novim šolskim letom, ker pa občina v lastni režiji izvaja še dodatna dela v starem delu šole in njeni okolici, se bodo najverjetneje nekatera manjša dela zavlekla še v september.

Ravnateljica Skuškova je dodala, da so s potekom prenovitvenih del zadovoljni in da verjamejo, da bodo pravočasno pripravljeni na pouk. V primeru kakšnih zapletov se bodo pač prilagodili, je še pristavila.

Občina Kostanjevica na Krki, podjetje Petrol in pogodbeni partner Plistor so sicer lani podpisali koncesijsko pogodbo za energetsko sanacijo leta 1907 zgrajenega starega in leta 1980 zgrajenega novega dela Osnovne šole Jožeta Gorjupa, je navedla STA. Osnovna naložba bo brez davka znašala nekaj več kot 1,26 milijona evrov.

Po Petrolovih podatkih bo ta družba za naložbo prispevala nekaj več kot 630.000 evrov, ministrstvo za infrastrukturo nekaj več kot 540.000 evrov evropskega kohezijskega denarja, razliko pa bo pokrila domača občina.

M. Ž.