Po novem taksa od 50 do 250 evrov za spremembo namembnosti

30.7.2019 | 11:05

Šentjernejski občinski svet je potrdil predloge občinske uprave o taksi.

Šentjernej - Občine lahko po novi zakonodajo z odlokom predpišejo takso za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu. Višina takse za posamezno pobudo lahko znaša med 50 in 300 evri, odvisno, za kakšno spremembo rabe prostora gre (osnovno ali podrobnejšo) in za kakšen znesek se je določila občina.

Občina Šentjernej se je, potem ko je pregledala takse v primerljivih sosednjih občinah, odločila, da taksa za spremembo osnovne namenske rabe prostora pri njih znaša 250 evrov, za spremembo podrobnejše namenske rabe 200, za spremembo v primarno namensko rabo prostora, to je v kmetijsko, pa 50 evrov. Tak predlog je na zadnji občinski seji sprejel tudi občinski svet.

Občina je ravno sedaj sprejemala pobude za spremembe in dopolnitve OPN-ja. Kaj pomeni nov odlok? Za tiste pobude, ki so bile vložile pred uveljavitvijo odloka oz. bodo do vključno 31. julija, bodo takso plačali le tisti zavezanci, katerih vloge bodo ocenjene kot primerne za obravnavo v nadaljnjem postopku sprememb in dopolnitev OPN. Za tiste, ki bodo označene kot neustrezne, plačila ne bo, razen če bodo sami vztrajali pri nadaljnji obravnavi vloge. Po omenjen datumu pa bodo občani za vse vloge - obravnavane bodo v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev OPN 2 - morali takso plačati že ob vložitvi.

Kot pravijo na občini, želijo s tem doseči resnost pobudnikov - ocenjujejo, da se bo število pobud zmanjšalo. S temi opravili imajo namreč veliko dela. Seveda plačilo takse še ne pomeni, da bo pobudi ugodeno.

V šentjernejski občini so od leta 2009, še preden je bil sprejet OPN, prejeli čez 400 pobud za spremembo namenske rabe zemljišča, polovica vseh pa je po njihovi oceni relevantnih. Od teh je največ, okrog 130 pobud za spremembo osnovne namenske rabe, okrog 70 za spremembo podrobne namenske rabe in nekaj za sprememb v kmetijsko rabo prostora. Ocenjujejo, da bo v proračun s takso prišlo dobrih 47 tisoč evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj