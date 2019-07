Ne zamudite neverjetne Zagorske noči!

30.7.2019 | 12:30

Zagorje ob Savi - Zagorska noč bo v soboto, 3. avgusta, spet tresla Zagorje. Nastopili bodo Orlek, Magnifico, Aktualova Galama, Zaka' pa ne, Igor in zlati zvoki. Fešta pa se začne že večer prej, ko bosta nastopila Luka Basi in Jelena Rozga.

Leto je ponovno naokoli in spet je čas za občinski praznik občine Zagorje ob Savi, ko se občani in občanke že tradicionalno zberejo na številnih zabavnih prireditvah, s katerimi obeležujejo ta praznik.

Dogodki, na katerih se zbere staro in mlado, vedno znova navdušijo

In tokrat ne bo nič drugače. Obeležitev občinskega praznika se bo začela že v četrtek, 1. avgusta, ko bo potekala osrednja slovesnost, dan zatem pa noč pred nočjo - v petek, 2. avgusta, nas od 21. ure dalje čaka večer v družbi trenutno močno zaželenega slovenskega pevca Luke Basija in simpatične dalmatinske pevke Jelene Rozge.

V soboto, 3. avgusta, pa bo vse od 19.30 dalje, čas za največjo zabavo z odlično glasbo za vse okuse. Zagorsko noč bodo otvorili doma ter širom Slovenije poznani Igor in zlati zvoki, zatem pa se boste dolgo v noč lahko zavrteli ob zvokih skupine Zaka pa ne. Ob 21. uri bo publiko grela in tresla divja Aktualova Galama, za začetek bomo pozdravili legendarne in domačine Orlek, na vrhuncu večera pa bo oder zavzel eden in edini MAGNIFICO!

Čaka nas večer z glasbo za vse okuse in generacije, obeta pa se nora zabava - takšna, kot se za Zagorsko noč spodobi.

