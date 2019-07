Anin sejem izpeljali kljub slabšemu vremenu

30.7.2019 | 16:30

Deževno vreme je letos sicer okrnilo Anin sejem, a so obiskovalci vseeno imeli kaj videti. (Foto: G. Stopar)

Višnja Gora - Na god sv. Ane v Višnji Gori vsako leto pripravijo tradicionalni Anin sejem. Na letošnjem, sicer že 22. po vrsti, ki je bil minuli konec tedna, je organizatorjem precej ponagajalo vreme. Poleg petkove otvoritve razstave »Višnja Gora v očeh mladih« so bili primorani odpovedati sobotni družabni večer, osrednje nedeljsko sejemsko dogajanje v starem mestnem jedru Višnje Gore pa je bilo slabše obiskano kot minula leta, so sporočili iz ivanške občine.

Nedeljski sejemski dan se je tradicionalno začel po prvi maši pred cerkvijo svete Ane, ko je mestni klicar z bobnanjem naznanil začetek izvedbe Aninega sejma. Dolgoletnega bobnarja Alojza Rusa je letos zamenjal Janez Koščak. Organizatorji so v nadaljevanju kljub številnim odpovedim sejem uspešno izpeljali.

Zaradi padavin so tako doma ostali člani Društva prijateljev konj Višnja Gora, Martin Krpan, lajnar, ljubitelji malih živali in žužemberške pevke. Obiskovalcem pa sta se v mestni hiši predstavili člani mini zasedbe Godbe Stična in Čotove pevke, prav tako so v njej izvedli polžje dirke. V mesto so se s sprevodom »pripeljali« ivanški kulčarji in starodobna vozila, med katerimi so še posebej izstopali priljubljeni Citroenovi »spački«. Manjkala ni niti gospa z gradu Lisičje, Policija pa je z maskoto izvedla delno načrtovano preventivno akcijo.

Na stojnicah so bili pridelki lokalnih čebelarjev, rokodelski in ročni izdelki, slikarske umetnine, sladke dobrote Društva upokojencev Višnja Gora, obiskovalci pa so se lahko ustavili tudi na stojnici Zdravstvenega doma Ivančna Gorica. Na voljo je bil tudi ogled učnega čebelnjaka in obeležja Kranjske čebele. V dežju so vztrajali tudi gasilci in skrbeli, da obiskovalci niso bili lačni in žejni, so orisali dogajanje v sporočili za javnost.

Po besedah predsednika TD Višnja Gora Jožeta Grosa je sejem prireditev, ki je ne moreš prestaviti, saj je na samo izvedbo vezanih veliko raznih izvajalcev. »Upam, da bo tudi letošnji Anin sejem ostal udeležencem in ponudnikom na stojnicah v dobrem spominu, čeravno nam vreme ni bilo naklonjeno. Organizatorji lahko marsikaj predvidimo, bomo pa tudi v bodoče odvisni od vremena. Seveda z letošnjim sejmom ne moremo biti zadovoljni, prepričani pa smo, da smo storili vse, kar je bilo v naši moči, da je sejem potekal s čim manj nevšečnostmi,« je dejal Gros.

M. Ž., Foto: G. Stopar

