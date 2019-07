Ob oblačila, motorno žago, denar in suhomesnate dobrote

30.7.2019 | 15:00

Foto: Arhiv DL

Na območju PP Dolenjske Toplice je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v počitniško prikolico in odnesel oblačila.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Šentjoštu je včeraj neznanec ukradel motorno žago in lastnika oškodoval za 900 evrov.

V Velikem Mraševem je v noči na ponedeljek nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar.

V Čilpahu v občini Mokronog-Trebelno je med nedeljo in včerajšnjim dnem neznanec skozi okno vlomil v zidanico in izmaknil suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

Prijeli 30 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Brega pri Sinjem vrhu, Dobove in Metlike izsledili in prijeli trideset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 25 državljani Pakistana, po dvema državljanoma Bangladeša in Mjanmara in državljanom Palestine še niso zaključeni.