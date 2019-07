Akcija Šolar za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin

Metlika - Na Območnem združenju Rdečega križa Metlika bodo tudi letos že trinajsto leto zapored izvajali akcijo Šolar, s katero želijo pomagati osnovnošolcem in srednješolcem pri nakupu šolskih potrebščin, ki prihajajo iz socialno šibkih družin v občini Metlika. Kot je pojasnila njegova sekretarka Zalka Klemenčič, gre za enkratno finančno pomoč, ki jo v obliki vrednostnega bona, lani je bil v višini 40 evrov na otroka, prejmejo starši otrok.

Bon na ime otroka bodo starši lahko tudi letos unovčili v trgovini Partner v Metliki, in sicer od 1. do 3. avgusta, ko poteka akcija, in je namenjena izključno samo za šolske potrebščine. »V zadnjih letih pa se je pokazala vse večja potreba po pomoči dijakom in študentom tako pri plačilu študentskih domov, voznih kart in mesečnih pomoči, denimo žepnin oz. štipendij,« je dodala.

V preteklem šolskem letu je humanitarno pomoč prejelo 90 prejemnikov. Da bi lahko pomagali večjemu številu otrok, se obračajo na vse, da pomagate po svojih močeh. Prispevek lahko nakažete na TRR RK Metlika: 02994-0019199751 sklic: 00 2019 s pripisom Šolar 2019.

»Na naših srečanjih prejemniki povedo, da jim omenjena pomoč veliko pomeni pri plačilu šolskih obveznosti, ki jih sicer njihovi starši težko pokrijejo. Donatorjem, ki so se že odzvali, pa velika hvala,« je še pridala Zalka Klemenčič.

M. Ž.