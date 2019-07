Poškodovana kolesarka

31.7.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 20.56 uri se je v naselju Gregovce, občina Brežice, pri padcu s kolesom poškodovala občanka. Reševalci NMP Brežice so poškodovano oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ogenj s cipres na drog

Ob 20.14 so v Ulici 6. junija, občina Ivančna Gorica, gorele ciprese v živi meji. Gasilci PGD Ivančna gorica in Stična so požar, ki je uničil tudi drog javne razsvetljave in telekomunikacijski kabel Slovenskih železnic, pogasili. Obveščene so bile vse pristojne službe.

Zagorela avtomobila

Ob 23.09 je v naselju Ardro pri Raki, občina Krško, zagorelo osebno vozilo. Lastnik je pred prihodom gasilcev z ročnim gasilnikom pogasil začetni požar. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj, požar pogasili, odklopili akumulator, pregledali vozilo s termovizijsko kamero ter vozilo umaknili s cestišča.

Ob 23.59 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj in požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Krasinec, KZ;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod Dol. Lokvica-Plešivica;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP BOLDRAŽ, izvod Boldraž.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Trebež izvod Trebež med 8. in 12. uro, TC Šentlenart 2 med 5. in 7. uro, Mrzlava vas izvod Kozelc med 8. in 11. uro ter Mrzlava vas izvod Krška vas–vežica med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec Gmajna 2 izvod Zajčki med 8. in 11. uro.

M. K.