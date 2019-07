Na računih upokojencev bo poleg julijske pokojnine še letni dodatek

Upokojenci bodo danes na svoje račune poleg julijskih pokojnin prejeli tudi letni dodatek. Izplačan bo v petih različnih višinah. Prejemniki najnižjih pokojnin bodo dobili 437 evrov, prejemniki najvišjih pa 127. Letni dodatek za prejemnike invalidskih nadomestil bo izplačan v treh različnih višinah v razponu od 127 do 237 evrov.

Najvišji letni dodatek bodo prejeli tisti s pokojnino do 470 evrov, najnižjega pa tisti s pokojnino nad 810 evrov. Prejemniki invalidskega nadomestila v višini do 670 evrov bodo prejeli 237 evrov dodatka, tistim z nadomestilom v višini nad 670 evrov do 810 evrov bo nakazanih 187 evrov dodatka, tistim z nadomestilom nad 810 evrov pa 127 evrov, je za STA povedala direktorica sektorja za nakazovanje pokojnin na pokojninskem zavodu Marjetka Medved Mrvar.

Po njenih besedah bo letni dodatek danes prejelo 609.468 ljudi, od tega več kot 594.000 upokojencev in skoraj 15.400 prejemnikov invalidskih nadomestil. Pokojninski zavod bo v ta namen izplačal več kot 136 milijonov evrov.

V znesek pokojnine oz. nadomestila za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi del vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, razlike pokojnin in dodatke k pokojnini po drugih predpisih ter pokojnino iz tujine. Višino letnega dodatka za prejemnike tuje pokojnine bodo določili glede na skupen znesek slovenske pokojnine in pokojnine iz tujine. Če upokojenec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, mu bodo tudi letni dodatek obračunali in izplačali v sorazmernem delu.

