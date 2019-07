V zameno za uporabo vojaških objektov bo država sofinancirala lokalno infrastrukturo

Ljubljana, Cerklje ob Krki - Ministrstvo za obrambo bo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske na letališču Cerklje ob Krki, osrednjem vadišču Poček in strelišču Bač, sofinanciralo investicije v lokalno javno infrastrukturo. Po predlogu, ki ga mora potrditi še vlada, bi občinam Brežice, Pivka in Ilirska Bistrica namenili 1,7 milijona evrov, je poročala STA.

Slovenska vojska (SV) namreč z uporabo večjih vojaških infrastrukturnih objektov, kot so Osrednje vadišče SV Postojna (vadišče Poček in strelišče Bač) in vojaško Letališče Cerklje ob Krki, v večjem obsegu uporablja tamkajšnjo lokalno javno infrastrukturo. Z občinami na teh območjih ima ministrstvo za obrambo sklenjene posebne dogovore, ki med drugim predvidevajo tudi sofinanciranje posodabljanja lokalne javne infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja SV, je navedla STA.

Na podlagi teh dogovorov je sedaj obrambno ministrstvo pripravilo predlog sofinanciranja investicij v vseh treh občinah. Predlog, ki ga mora potrditi še vlada, predvideva sofinanciranje v višini 800.000 evrov v letošnjem in 900.000 evrov v prihodnjem letu.

Največ sredstev bo po predlogu namenjenih za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo prav v občini Brežice, in sicer letos in prihodnje leto po 400.000 evrov. S tem bodo obnovili lokalno cesto v Dolenji Pirošici, uredili križišče lokalnih cest in druge cestne infrastrukture v naselju Črešnjice, obnovili odsek lokalne ceste Velike Malence-Vrhovska vas ter sofinancirali nakup novih gasilskih vozil.

