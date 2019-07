Ostal brez traktorja zaradi več stvari

31.7.2019 | 11:30

Foto: Arhiv DL

Brežiški policisti so med kontrolo prometa na Bizeljskem sinoči okoli 21. ure ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan traktor. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,40 miligramov alkohola, so traktor zasegli, mu izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pet Pakistancev nezakonito čez mejo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Dalnje Njive in Breg pri Sinjem Vrhu izsledili in prijeli pet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. Ž.