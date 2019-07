Le kaj se dogaja v trebanjskem zdravstvenem domu?

31.7.2019 | 10:15

V zdravstvenem domu Trebnje se soočajo z velikim pomanjkanjem zdravnikov. (Foto: J.A., Arhiv DL)

Trebnje - Po družabnih omrežjih je nedavno zaokrožil zapis Nuše Krušec, v katerem javno sprašuje direktorico Zdravstvenega doma Trebnje Vero Rozman, poziva pa tudi župane vseh štirih občin – Trebnjega, Mirne, Šentruperta in Mokronog-Trebelnega, kako lahko pacient, ki kliče v zdravstveni dom v svojo ordinacijo vsak dan dobi enak elektronski odgovor: danes nadomeščanja ni.

»Kronični bolniki hodimo okoli drugih zdravnikov, ki nas ne poznajo, če je moja osebna družinska zdravnica na porodniškem, bi jo moral nekdo nadomestiti, saj sem podpisala izjavo o izbranem zdravniku. Vodstvo zdravstvenega doma ni poskrbelo za stalno nadomeščanje. Ko sem šla nujno z bolečinami ledvic k drugemu zdravniku, sem morala telovaditi, ker je trdil, da je to od križa. Če zdravnik, ki ima svojih pacientov že tako preveč, kako varno lahko obdeluje še paciente vsaj še dveh ostalih ordinacij. Nisem edina, ki ne ve ne kje in kam, že moja medicinska sestra točno ve, kaj potrebujem in kako nujen pacient sem. Glede čakalnice pred laboratorijem v ZD Trebnje pa pozivam župane in inšpekcijsko službo, da pregledajo dovoljenja za obratovanje, ker trije stoli v čakalnici za vsaj 15 čakajočih pacientov zjutraj niso dovolj, kronični bolniki, otroci, starejši, pa tudi taki, ki imajo prenosljive bolezni. Upam in želim da se vodstvo ZD in župani kmalu sestanejo in rešijo hud problem, ki se dogaja v občini,« je zapisala na svojem FB profilu.

Direktorica Zdravstvenega doma Trebnje Vera Rozman je v današnjem pisnem odzivu zapisala, da zdravstveni dom deluje v skladu s svojo vizijo, to je nuditi občanom kakovostno, strokovno, hitro, ter njihovim pričakovanjem prilagojeno zdravstveno oskrbo. Zavedamo se, nadaljuje, da lahko tovrstne storitve zagotavlja samo ustrezno število zaposlenih, ki so strokovno usposobljeni in motivirani.

»Kljub temu, da smo zadnjih pet let izvajali vse aktivnosti, ki bi zagotavljale ustrezno kadrovsko zasedbo, predvsem zdravnikov, saj smo intenzivno zaposlovali mlade specializante, smo trenutno priča velikemu pomanjkanju zdravnikov. Stanje je posledica dolgoletne zdravstvene politike v Sloveniji. Zdravstveni dom sam žal tega problema ne more rešiti. V obdobju 10 do 20 let nazaj namreč ni bilo strategije razvoja osnovnega zdravstva.

V ZD Trebnje smo imeli zaposleno kvoto zdravnikov, ki so v današnjem času starejši in so ali bodo v roku petih let odšli v pokoj. Šele pred dobrimi petimi leti je sistem omogočil, da smo pričeli zaposlovati mlade zdravnike, ki specializirajo družinsko medicino. Specializacija traja štiri leta. Ker gre za žensko populacijo, je razumljivo, da odhajajo na porodniško. V avgustu 2019 so tako na porodniškem dopustu tri specialiste družinske medicine (od devetih zaposlenih zdravnikov), ena specializantka družinske medicine in tri zobozdravnice. Trend se bo še nadaljeval, saj so že noseče ali pa to še načrtujejo ostale mlade zdravnice in zobozdravnice.«

Kot je dejala, so se trudili in se še trudijo poiskati nadomestne zdravnike. Tako kot v preteklih letih, so tudi v letos objavili že osem razpisov za zaposlitev zdravnikov, vendar niso prejeli niti ene ponudbe. Hkrati so vabili upokojene in ostale zdravnike za pogodbeno sodelovanje, iskali tudi zdravnike v tujini, čeprav je proces njihovega usposabljanja relativno dolg. A zaradi vsesplošnega pomanjkanja zdravnikov družinske medicine niso bili uspešni.

»V Zdravstvenem domu Trebnje se zavedamo, da se je zaradi pomanjkanja zdravnikov poslabšala dostopnost zdravstvenih storitev, za kar nam je žal. Vsi delujoči zdravniki se trudijo po svojih najboljših močeh, da obravnavajo vse paciente. Zaradi velike obremenjenosti se lahko zgodi, da obravnavna ni taka, kot jo opravičeno pričakujejo pacienti. Vendar v trenutni situacijo žal več ne moremo narediti. Vse uporabnike naših storitev prosimo za razumevanje. Zagotavljamo, da bomo še naprej vse napore vlagali v to, da bi pridobili dodatne zdravnike (nove zaposlitve, pogodbene sodelavce, zaposlitve mladih specialistov po specializaciji, zaposlovanje specializantov…). Pričakujemo, da se bo stanje izboljšalo v roku slabega leta,« je zapisala.

V vmesnem obdobju bodo za vse paciente poskrbeli delujoči zdravniki v skladu z njihovim možnostmi in prostimi kapacitetami. Žal, kot je med drugim dodala, ne morejo zagotoviti stalnega nadomeščanja.

Celoten odziv direktorice Vere Rozman je v priponki.

M. Ž.

