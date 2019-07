Danes se začenja 2. Castle Kolpa Music festival

31.7.2019 | 16:45

Utrinek z lanskoletnega prvega festivala (Foto: Denis Stošić)

Fara pri Kostelu - V Fari pri Kostelu se danes začenja 2. Castle Kolpa Music Festival, ki bo potekal do nedelje. V štirih dneh se bodo obiskovalci lahko zabavali z več kot 30 glasbenimi skupinami in 20 didžeji na treh večjih in še dveh manjših odrih, med njimi so Asian Dub Foundation, Soulfly, Psihomodo Pop, Siddharta, Pankrti in Elvis Jackson. Festivalska novost bo drevišnji akustični večer pod zvezdami, na katerem bodo nastopili Tabu, Društvo mrtvih pesnikov, MRFY in Fed Horses.

Obiskovalci festivala se bodo lahko med obilico glasbenih nastopov zaposlili tudi z akro jogo, v kinu na prostem si bodo lahko ogledali dokumentarne glasbene filme slovenskih skupin, se pomerili v nogometu in odbojki, se udeležili delavnic in se seveda kopali v Kolpi, za dobro voljo pa bodo poskrbeli tudi stand up komiki.

M. Ž.