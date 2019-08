Prenovili bodo dober kilometer dotrajane ceste

1.8.2019 | 08:10

Ivanški župan Dušan Strnad je pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Sobrače – Sela pri Sobračah – Ježce podpisal z direktorjem podjetja Komunalne gradnje Grosuplje Viktorjem Dolinškom. (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica - Ivanški župan Dušan Strnad in direktor podjetja Komunalne gradnje Grosuplje Viktor Dolinšek sta nedavno podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Sobrače – Sela pri Sobračah – Ježce v dolžini dobrega kilometra. Vrednost pogodbe znaša nekaj več kot 877 tisoč evrov, prenova odseka pa bo trajala štiri mesece, so sporočili iz Občine Ivančna Gorica.

Cesta je, tudi zaradi težkega tovornega prometa iz bližnjega peskokopa, dotrajana s slabo urejenimi bankinami in odvodnjavanjem. V sklopu prenove bodo porušili obstoječe vozišče, ga utrdili in razširili na šest metrov, na desni strani po celotni dolžini zgradili še pločnik, ki bo prispeval večji varnosti pešcev in motornega prometa, ter nov prehod za pešce, ki bo primerno osvetljen z novo cestno razsvetljavo. Prav tako bodo rekonstrukcije deležni priključki vseh občinskih cest na omenjenem odseku, ki jih bodo opremili tudi z razsvetljavo.

M. Ž.