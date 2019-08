Danes brez elektrike

1.8.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA 2 na izvodu Barič-Rogina.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI izvod Željko- Malič;

- od 7.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP PRILOZJE, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PODZEMELJ;

- od 7.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, TP DOL. GRIBLJE, TP GRIBLJE, TP CERKVIŠČE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORŠT.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA;

- od 11.30 do 13.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VERDUN pri STOPIČAH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerklje 2, Dolnja Pirošica in Župeča vas med 8. in 10. uro in na območju TP Zgornja Pirošica, Poštena vas, Stojanski vrh, Brvi, Kraška vas, Stankovo Kamence in Izvir med 8. in 12.30 uro.

M. K.