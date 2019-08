Mlade letos nagovarja Peter Klepec

1.8.2019 | 09:15

Iz Škocjana in okolice se letos oratorija udeležuje okrog sto otrok.

Zjutraj v Metelkovem domu sledi dramski odlomek iz živjenja Petra Klepca, ki otroke seveda nasmeje.

Škocjan - Smo sredi počitniškega časa in mnogim mladim čas krajša tudi udeležba na oratorijih, ki jih tudi to poletje marsikje pripravljajo naše župnije.

Ta teden takšno druženje poteka v Župniji Škocjan. Okrog sto otrok, od najmlajših do srednješolcev, z veseljem sodeluje v raznih delavnicah - od športnih do glasbenih, prepevajo, izdelujejo svečke, kuhajo. Zanje skrbi in se trudi okrog 25 animatorjev, kuhajo jim pridne gospodinje, tudi njihove mamice. Vsak dan začnejo z oratorijsko himno, v Metelkovem domu si pogledajo del skeča, nato se začne dogajanje v delavnicah. Današnji dan pa bo nekaj posebnega, saj ga bodo preživeli v kopanju v Šmarjeških Toplicah.

Letos je za oratorijsko temo spet na vrsti literarni junak - mlade navdušuje legendarni Peter Klepec. Razlogov za takšno izbiro je več. Peter Klepec je najprej slovenski junak, čigar zgodba je globoko zakoreninjena v naših pripovedkah. Lahko rečemo, da pooseblja tisto najboljše v slovenskem narodu, ki je na videz majhen in slaboten, a v sebi skriva neizmerno moč, ki zlomi katero koli velesilo. Vrednote, po katerih živi in se ravna, pa so temeljne krščanske vrednote: odpuščanje, zaupanje, vera, ljubezen, ponižnost, delo, pomoč bližnjemu ..

Oratorij poteka pod naslovom: »Imaš moč!« Mlade nagovarja Peter Klepec, ki preko svoje življenjske zgodbe kaže, da z Bogom ni nič nemogoče. Ne le fizično moč, Peter Klepec je skozi odraščanje razvijal tudi svojo notranjo moč, npr. moč prošnje, moč odpuščanja, moč spoznanja, moč svetega zakona. Te vrednote poglabljajo v pesmi, molitvi, katehezi, na delavnicah.

Oratorij bodo v Škocjanu zaključili v nedeljo s slovesno sv. mašo, otroci pa se bodo domov gotovo vrnili močnejši, z veliko novimi doživetji in lepimi spomini.

Besedilo in foto: L. Markelj

