Kanglerju bodo sodili v Novem mestu

1.8.2019 | 10:15

Foto: Arhiv DL

Ljubljana, Novo mesto - Vrhovno sodišče je sojenje nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju zaradi zaposlitve podžupanje preneslo na Okrajno sodišče v Novem mestu. Ugotovilo je namreč okoliščine, ki bi lahko zbujale dvom v videz nepristranskosti mariborskega višjega sodišča, je poročala STA. Pravnik Jurij Toplak pa je prepričan, da Kanglerju mariborska sodišča ne smejo več soditi.

Kanglerja tožilstvo bremeni sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Očitajo mu, da je kot župan izkoristil svoj vpliv na direktorico medobčinskega stanovanjskega sklada Tanjo Vindiš Furman, da je leta 2009 zaposlila podžupanjo Astrid Bah in da ji je sklad poravnal šolnino za podiplomski študij. Zaradi tega je bil Kangler že obsojen na sedem mesecev pogojne kazni, a je zadeva padla na vrhovnem sodišču.

V ponovljenem sojenju na predobravnavnem naroku na mariborskem okrajnem sodišču je Kangler podal predlog za prenos pristojnosti na drugo okrajno sodišče izven pristojnosti Višjega sodišča v Mariboru. Vztrajal je, da so se v postopkih proti njemu zgodile številne postopkovne kršitve in da mu pred Višjim sodiščem v Mariboru ter pred okrajnimi sodišči z njegovega območja ne bo zagotovljeno pošteno sojenje. To je utemeljeval tudi s tem, da so vsi postopki zoper njega na sodiščih izven Maribora odločeni v njegov prid, le na sodiščih v Mariboru ni bil uspešen, je pa uspel z zahtevo za varstvo zakonitosti, je navedla STA.

Vrhovno sodišče je v senatu, ki ga je vodil Branko Masleša, sestavljali pa sta ga še sodnici Barbara Zobec in Kristina Ožbolt, ugotovilo, da je podan tehten razlog za prenos pristojnosti in za odločanje o kazenski zadevi določilo Okrajno sodišče v Novem mestu, ki spada pod Višje sodišče v Ljubljani.

M. Ž.