Krško znova najbolj filmano mesto

1.8.2019 | 12:00

Foto: Luksuz produkcija

Krško - Od začetka prejšnjega tedna lahko po Krškem in v okolici opazite skupine mladih s kamerami. Društvo zaveznikov mehkega pristanka oz. njihova Luksuz produkcija je namreč že 19. leto zapored organizirala mednarodno delavnico dokumentarnega filma.

Kot je sporočil Tom Gomizelj, tokrat na delavnici sodeluje preko 40 mladih iz več kot desetih držav, kar omogočata predvsem program Evropske unije Erasmus+ in Slovenski filmski center. Udeleženci v slabih dveh tednih izberejo temo, jo raziščejo, posnamejo in zmontirajo kratke filme, je pvedal.

»Skozi proces nastajanja filmov spoznavajo tukajšnjo družbo, se med seboj učijo, imajo pa tudi podporo strokovnih mentorjev, uveljavljenih filmskih ustvarjalcev iz regije. Tako je ponovno svoje bogate izkušnje in znanje delil režiser Želimir Žilnik, eno največjih imen jugoslovanskega filma, hkrati pa še vedno zelo aktiven filmski avtor. Poleg njega so tu tudi mlajši avtorji, režiserji Miha Možina, Boris Petkovič, Marko Cvejić ter v zadnjem času dva izmed najbolj nagrajevanih hrvaških avtorjev Igor Bezinović in Nebojša Slijepčević. Mentor za kamero je direktor fotografije Jure Černec, mentorji za montažo pa Nemanja Babić, Marija Kovačina in Incredible Bob,« je pojasnil Gomizelj.

Udeleženci od mentorjev slišijo različna mnenja in nasvete, na koncu pa je odločitev, kako in kakšen film bodo posneli, povsem njihova. Letos so se lotili tem, kot so nasilje nad ženskami, jedrski odpadki, uporaba konoplje v medicinske namene, prostovoljstvo mladih, identiteta, lovci, strah pred migranti, bobri, brezdomci, Trumpiranje Sevnice …, je naštel.

Kratke filme bodo javno prikazali na današnji zaključni projekciji po 21. uri v Šumici pred Mladinskim centrom Krško.

M. Ž.