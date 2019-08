Ob elektično ročno orodje in agregat

1.8.2019 | 14:30

Foto: Arhiv DL

V Račjem selu je v noči na torek nekdo skozi okno vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 850 evrov.

V kraju Sajevce na območju Krškega je med nedeljo in včerajšnjim dnem neznanec vlomil v prostore društva in odnesel agregat.

Izsledili 15 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Špeharji, Rožni Dol, Podgračeno, Gorica, Ribnica in Sinji vrh izsledili in prijeli 15 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Sirije, tremi državljani Bangladeša, dvema državljanoma Maroka in po enim državljanom Eritreje, Pakistana, Mjanmara, Iraka in Kosova še niso zaključeni.

M. Ž.