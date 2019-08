Dars objavil javno naročilo za gradnjo prvega odseka južnega dela 3. razvojne osi

1.8.2019 | 15:30

Vir: Dars

Ljubljana - Dars je objavil javno naročilo za gradnjo državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1 in 2 etapa), so sporočili iz Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). In sicer za sklop 1, ki obsega most čez Krko, kolesarski most čez Krko in viadukt, ter sklop 2, ki vključuje traso s priključki, deviacijami, ostalimi objekti in prestavitvijo magistralnega plinovoda.

»GZDBK že leta aktivno zastopa interese regijskega gospodarstva. V zadnjih letih smo tako na zbornici izvedli veliko aktivnosti, ki so omogočile razvoj infrastrukture (prometne in elektro), ki je za nadaljnji razvoj gospodarstva nujno potreben. Ključna naloga v programu GZDBK je začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi. Ocenjena vrednost investicije je 94,6 milijonov evrov. S tem razpisom se tako začenjajo zaključne aktivnosti za gradnjo 1. in 2. etape hitre štiripasovne državne ceste,« so poudarili v zbornici.

Dodali so, da se nadaljujejo aktivnosti tudi na 3. in 4. etapi državne hitre ceste od priključka Osredek do priključka Maline vključno s tunelom pod Gorjanci. V naslednjih mesecih tako na GZDBK pričakujejo objavo razpisa za izdelavo dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in izvedbo GGH raziskav na 3. in 4. etapi ter ostale aktivnosti, ki bodo omogočile gradnjo 2. odseka hitre štiripasovne državne ceste.

M. Ž.