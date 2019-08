Naj vas na cesti ne preseneti potniško letalo, pot ga bo vodila v Dolenjske Toplice

1.8.2019 | 19:00

Foto: FerroČrtalič

Dolenjske Toplice - V začetku prihodnjega tedna, natančneje v noči s ponedeljka na torek, na cesti z Gorenjske proti Dolenjski, pričakujte čisto pravo letalo. Iz družinskega podjetja FerroČrtalič s Sel pri Dolenjskih Toplicah, kjer že več kot 55 let razvijajo in proizvajajo stroje za površinsko obdelavo, so sporočili, da bodo omenjeno avgustovsko noč poskrbeli za nepozabno popestritev dogajanja na slovenskih cestah in verjetno najbolj nenavaden izredni prevoz v zgodovini samostojne Slovenije: z Brniškega letališča bodo namreč s tremi posebnimi vozili v njihovo podjetje pripeljali potniško letalo.

"Ker snujemo in razvijamo najnaprednejše rešitve za obdelavo površin v letalski industriji, s katerimi zagotavljamo večjo varnost potnikov v zračnem prometu, smo o podvigu razmišljali že dalj časa, pred kratkim pa se nam je ponudila enkratna priložnost za pridobitev čisto pravega potniškega reaktivca. Gre za letalo Bombardier CRJ 200ER, ki je zadnjih 17 let prevažalo potnike po ZDA, Mehiki in Sudanu, preden je pristalo v hrambo na Brniškem letališču, od koder bo še zadnjič, tokrat po kopnem, odpotoval do svojega novega doma v Dolenjskih Toplicah.

Letalo bo pri FerroČrtalič ključnega pomena za nadaljnji razvoj podjetja in bo služilo raziskavam in razvoju novih inovacij na področju rešitev in tehnologij v letalski industriji. Po prihodu in postavitvi bo sledila faza urejanja, ki po kompleksnosti ne bo nič manj zahtevna od samega prevoza, predvidevamo pa tudi, da bo prisotnost letala služila kot dodatna zanimivost bogate turistične ponudbe naših krajev," so sporočili iz podjetja FerroČrtalič.

J. A.