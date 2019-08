Novo mesto zasedli umetniki in kuratorji

1.8.2019 | 18:05

Priprave na včerajšnji performans (Foto: I. V.)

Novo mesto - Včeraj popoldne se je s tako imenovanima performansoma v Parku rastoče knjige in na Glavnem trgu, odprtjem na Osnovni šoli Grm ter večerjo z jagenjčkom v Beach Baru Loca, gostinskem lokalu na mestnem kopališču pod športnim parkom Portoval, začel letošnji Fotopub, na katerem sodeluje 27 umetnikov in kuratorjev iz Bosne in Hercegovine, Kitajske, Hrvaške, Nemčije, Italije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Nizozemske, Velika Britanije in Združenih držav Amerike.

Sodelujoči umetniki in kuratorji v času trajanja festivala Fotopub do nedelje napovedujejo številne dogodke na različnih prizoriščih po mestu. Svoje delo bodo, kot so zapisali v napovedi, predstavljali izključno v nekonvencionalnih in/ali zapuščenih prostorih v mestnem središču, novomeške ulice pa bodo prizorišče lokacijsko specifičnih instalacij in performansov. Tako bodo, kot obljubljajo, pripravili šest razstav, tri projekte, kuriran večerni glasbeni program in tako imenovani Fotopub Portfolio Review, ki naj bi v Novo mesto pripeljal znane in spoštovane umetnike, kuratorje, založnike, in novinarje iz mednarodne umetniške scene.

I. V.

