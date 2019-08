Zagorelo v spalnici

1.8.2019 | 18:10

Dopoldne je je v Dolnji Težki vodi, občina Novo mesto, gorelo v stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili požar v spalnici, kjer se je ogenj iz dimnika centralne kurjave razširil na omaro z oblačili. Dimnik in okolico so pregledali s termovizijsko kamero, ga pogasili in očistili ter odstranili ožgano pohištvo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Ob 9.20 so posredovali gasilci PGE Krško v ulici Pot na Polšco v Krškem, kjer so s tehničnim posegom zamenjali cilindrični vložek v vhodnih vratih.

B. B.