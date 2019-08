V starem črnomaljskem mestnem jedru našli na stotine skeletov

2.8.2019 | 08:00

Arheologi naj bi bili na delu Ulice Mirana Jarca in med cerkvijo in banko na delu še tri tedne.

Črnomelj - Zadnjih 14 mesecev so na delu v črnomaljskem starem mestnem jedru arheologi, ki so opravljali arheološke raziskave v Ulici Miran Jarca, od letošnjega 20. maja pa kopljejo na delu omenjene ulice ter na platoju med župnijsko cerkvijo sv. Petra in stavbo Ljubljanske banke. Kot je povedal arheolog Aleš Tiran, je bilo na tem mestu nekdaj mestno pokopališče vsaj od leta 1228, ko je bila črnomaljska cerkev prvič omenjena, do leta 1806.

Če so skeleti še starejši, pa bodo ugotovili z radiokarbonsko raziskavo. Pri zvoniku cerkve sv. Petra pod Ulico Staneta Rozmana so namreč leta 1951, ko so urejali cesto, odkrili pet staroslovanskih grobov iz 10. oz. 11. stol. V poznosrednjeveških in novoveških grobovih pa so našli pridatke, kot so rožni venci, križci, svetinice, prstani, a tudi dele oblačil, zaponke, gumbe, sponko s čevlja.

Doslej so na delu, kje opravljajo raziskave sedaj in obsega dobrih 200 m2, dokumentirali 310 okostij, po besedah Tirana pa jih bodo še vsaj nekaj deset. Črnomaljski župan Andrej Kavšek je dejal, da bo samo ureditev tega dela Ulice Mirana Jarca in trga med cerkvijo in banko veljala okrog 200.000 evrov, prav toliko pa tudi arheološka izkopavanja, ki so po njegovem mnenju državnega pomena, zato bi jih morala sofinancirati tudi država. Sicer pa nameravajo za okostja, ki so jih izkopali v starem mestnem jedru v zadnjem letu in ki jih je že okrog 500, urediti kostnico na črnomaljskem pokopališču.

Medtem ko del Ulice Mirana Jarca, kjer so izkopavanja končali že pred časom, urejajo, pa jih čakajo še arheološke raziskave ob stavbi banke in na trgu pred njo. Po županovih besedah naj bi izkopavanja trajala še vsaj dve leti, medtem ko nameravajo tokratna končati okrog 20. avgusta. A kot je dejal Tiran, so pripravljeni vsakemu, ki ga zanima, pokazati in razložiti, kaj počnejo, ob glavni črnomaljski ulici pa so postavili tudi informativne table.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

