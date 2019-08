Nesreča na Belokranjski

2.8.2019 | 07:05

Sinoči ob 22.05 uri sta na Belokranjski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči je bila poškodovana ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem, usmerjali promet in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorela slama

Ob 21.55 je pri naselju Dobruška vas gorela slama na njivi. Gasilci PGD Dobrava so požar na površini okoli 60 arov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRANOVIČI, na izvodu Vranoviči.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 11.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Sadinja vas;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU, izvod Plut.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce na območju TP Kolinska Mirna, da bo med 8.00 in 14.00 uro prekinjena dobava električne energije.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.