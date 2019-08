Nadomestni most čez Toplico

2.8.2019 | 09:30

Čez Toplico zdaj vodi novi leseni mostiček, ki ga krasita slovenska in šmarješka zastava.

Pri delu

Marjan Hribar

Šmarješke Toplice - Krajani Šmarjeških Toplic so se te dni razveselili majhne, a zanje pomembne pridobitve - lesenega nadomestnega mostu preko bližnjega potoka Toplica, preko katerega se zdaj iz njihovega naselja hitro pride na drugo stran do urejene sprehajalne poti, ki vodi na eno strani proti Družinski vasi, na drugo pa proti parku šmarjeških Term. Stari mostiček je bil dotrajan in že dlje časa neuporaben.

Naložbo, ki je stala okrog tri tisoč evrov, je financirala Občina Šmarješke Toplice. Kot pove župan Marjan Hribar, so se zadeve lotili racionalno - domači zidar je opravil zidarska dela, mostiček pa so postavili delavci Tesarstva Zagorc iz Škocjana.

»Najbolj smo veseli, ker že v tem kratkem času vidimo, kako ljudje radi prečkajo ta mostiček, od sprehajalcev do kolesarjev, od domačinov do turistov. K sreči smo nedavno lepo uredili tudi potko do vodarne Jezero, pri čemer je s peskom pomagala Komunala Novo mesto, veliko je bilo prostovoljnih ur dela. Svoje zadovoljstvo pa so krajani pokazali tudi s prisrčno manjšo otvoritvijo mostička, ki je bila zelo obiskana,« je povedal Hribar.

Mostiček krasi cvetje, pa tudi slovenska in občinska zastava, kar opazi marsikateri voznik, ki se pelje mimo po državni cesti. Čez potoček Toplica zdaj vodijo tri leseni mostički, eden v zdraviliškem parku.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija