Jutri začetek prenove Andrijaničeve ceste

2.8.2019 | 15:00

Andrijaničeva cesta (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Kot je bilo napovedano, se jutri začne celovita prenova odseka Andrijaničeve ceste od križišča v Ločni do krožišča »tabletka«. Dela bodo potekala v času kolektivnih dopustov, zato bo odsek v tem prometno najmanj obremenjenem času zaprt do 16. avgusta, so povedali na novomeškem rotovžu.

Prenova bo zajemala ojačitev in preplastitev državne ceste ter tehnološko prenovo semaforiziranega Ločenskega križišča. Obvoz bo urejen po Šmarješki cesti.

Vrednost naložbe, katere naročnik je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), je nekaj manj kot 757 tisoč evrov. DRSI v naslednjih mesecih načrtuje tudi celovito rekonstrukcijo krožišča na Andrijaničevi cesti, so še dodali na novomeški občini.

M. Ž.