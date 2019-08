Po avtocesti vozila z več kot 200 km/h in prehitevala po desni

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so včeraj med kontrolo prometa na avtocesti, med Dobruško vasjo in Obrežjem, obravnavali 29-letnega slovenskega državljana, ki je z BMW-jem vozil s hitrostjo 211 km/h. To so ugotovili z uporabo radarskega sistema Provida, vgrajenega v civilno vozilo policije. Kršitelj je storil še več drugih prekrškov, druga vozila je prehiteval po desni strani, smeri vožnje ni nakazal s smernikom in ni vozil po sredini prometnega pasu. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 1560 evrov.

Na istem cestnem odseku so obravnavali tudi 23-letnega državljana Švice, ki je z vozilom znamke Mini Cooper prav tako vozil s hitrostjo 211 km/h, prehiteval je vozila v koloni po desni strani, smeri vožnje ni nakazal s smernikom in tudi ni vozil po sredini prometnega pasu. Zaradi kršitev so vozniku izrekli globo.

Zgodaj zjutraj napihal

Črnomaljski policisti so danes nekaj po 5. uri med kontrolo prometa v Črnomlju ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 36-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tudi v Posavju več voznikov pijanih

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v Drnovem zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,49 miligramov alkohola, so zaradi kršitve izdali plačilni nalog v višini 900 evrov in izrekli 16 kazenskih točk.

Enaka kazen je doletela voznika, ki so ga ustavili v Orešju na Bizeljskem in je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola.

Na Bizeljskem so kontrolirali tudi voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,43 miligramov alkohola. Izdali so mu plačilni nalog v višini 600 evrov in izrekli osem kazenskih točk.

Vsem so začasno odvzeli vozniška dovoljenja.

Vozniku neregistriranega kmetijskega traktorja, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,40 miligramov alkohola, so traktor zasegli, mu izdali plačilni nalog v višini 1100 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob denar in dron

V noči na četrtek je v Metliki nekdo vstopil skozi odprta vrata stanovanjske hiše in odnesel denarnico z dokumenti in dron. Lastnike je oškodoval za okoli 200 evrov.

Med 16. in 23. uro pa je v Brestanici nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Prijeli enajst tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Sinjega vrha, Miličev in Novega mesta izsledili in prijeli enajst tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s šestimi državljani Bangladeša, štirimi državljani Alžirije in državljanom Iraka še niso zaključeni.

