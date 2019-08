Zdaj so dobili pa še centra

2.8.2019 | 18:00

Gani Oladimeji Lawal (31) je tri sezone igral tudi v evroligi

Novo mesto - V košarkarskem klubu Krka zaključujejo s sestavljanjem moštva za prihodnjo sezono, v katere bodo tako kot v minuli nastopali v jadranski ligi ABA, v slovenskem državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju, na vseh treh področjih pa se obeta nekoliko močnejša konkurenca kot je bila v zadnjem času. Zadnji med novinci v moštvu je ameriški center nigerijskih korenin 206 cm visoki tridesetletni Gani Oladimeji Lawal.

Lawal je svoje košarkarsko znanje gradil v moštvu univerze Georgia Tech, od koder si je želel napredovati v ligo NBA, kjer ga je leta 2010 na naboru izbralo moštvo Phoenix Suns, a je v najmočnejši ligi na svetu odigral le eno srečanje, naslednjo sezono pa je bil že v Evropi, kjer je v zadnjih osmih letih zamenjal kar nekaj moštev in med drugim nosil dres moštev Zielona Gora, Choral de Roanne, Virtus Roma, VEF Riga, Trabzonspor, Sassari, Cantu in Karesi Spor, igral pa je tudi v Aziji in v ameriški razvojni ligi. Z italijanskim Emporiom Armanijem in grškim Panathinaikosom je tri sezone odigral tudi v evroligi. Zadnjo sezono je igral za moštvo Shiga Lakestar v japonski ligi, kjer je v povprečju dosegal 21 točk in 12 skokov.

Trener Krke Simon Petrov je s prihodom Lawala zelo sem zadovoljen, z njim na parketu pa si, kot je izjavil za FB stran kluba, obeta hitrejšo košarko."

I. V.