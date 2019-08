Neurje razrivalo strehe, v Novem mestu udarila strela

2.8.2019 | 19:15

Novo mesto - Napovedane nevihte danes popoldne naših krajev niso obšle. Neurje z močnim vetrom in dežjem je okoli 13.30 zajelo občino Novo mesto, kjer je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

V občini Brežice, ki jo je neurje z močnim vetrom in dežjem zajelo nekaj pred 14. uro, so morali izčrpati meteorno vodo iz treh stanovanjskih objektov, gospodarski objekt, ki ga je razkrilo, pa so znova prekrili.

Tudi v občini Šentrupert so imeli delo s prekrivanjem ostrešja, v občini Žužemberk pa zlasti s podrtimi drevesi, ki so jih že pospravili.