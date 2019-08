Tovornjaki v Šentjernej ne sodijo

3.8.2019 | 11:45

Center Šentjerneja vse pogosteje hromijo tovornjaki, povzročajo zastoje in delajo škodo na cestah, pločnikih, pa tudi bližnjih hišah. Hrup je neznosen. Treba bo poiskati rešitev. (Foto: L. M.)

Janez Selak

Mojca Lampe Kajtna

Radko Luzar

Šentjernej - Stanovalci občinskega središča so vse bolj nezadovoljni, saj je promet skozi Šentjernej že nekaj časa močno povečan. Problematični so zlasti tovornjaki, ki komaj zavijajo v križišču, povzročajo prometne zamaške in močan hrup, da o uničevanju cest ne govorimo.

Na tovrstne težave sta na seji občinskega sveta opozorila dva stanovalca centra Šentjerneja, podžupan Janez Selak in Mojca Lampe Kajtna (Lista za šentjernejsko dolino). Selak je predlagal, da občinske službe sprožijo postopek za podaljšanje Levičnikove ceste do regionalne ceste proti Kostanjevici na Krki, kar bi razbremenilo center, celostno rešitev za ureditev prometa pa vidi v obvoznici mimo Šentjerneja.

Lampe Kajtnova, ki živi v hiši prav v samem križišču, pravi, da so razmere nemogoče, saj je promet grozen. »Ko gre tovornjak, se hiša trese, kot da gre za potres. Na stenah naše hiše, ki je kulturna dediščina, se že vidijo razpoke,« pove in sprašuje, zakaj ni občina tovornega prometa speljala preko industrijske cone in tako vsaj začasno poiskala neko rešitev. Zaveda se namreč, da je do ureditve obvoznice še daleč, sprejetje občinskega prostorskega načrta, itd., »a nekaj je treba storiti prej. Obraz kraja in občine je vendarle center,« meni in sprašuje tudi, kdo bo obnovil vse poškodovane pločnike, itd. Dva kamiona v šentjernejskem križišču se sploh ne moreta srečati in je vožnja po pločniku neizogibna.

Župan Radko Luzar pravi, da je problem prevelikega prometa skozi Šentjernej že daljšega datuma, ob podrtju cestninske postaje v Drnovem pa je bilo res še huje, saj so promet speljali kar skozi državno cesto čez Šentjernej. Zaveda se, da Šentjernej obvoznico nujno potrebuje in bo to eden od prioritetnih projektov občine, ki ga bo treba uresničiti v prihodnjih letih, kaj pa začasna rešitev?

