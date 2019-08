Subvencije za mlade pri reševanju prve stanovanjske problematike

3.8.2019 | 09:15

Slika je ilustrativna (Foto: Arhiv DL)

Trebnje - Občina Trebnje je objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje stanovanj mladim na območju občine. Upravičenci do denarja so mladi do 35. leta starosti, ki ne bivajo v lastni nepremičnini in ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko bodisi z novogradnjo, bodisi z obnovo obstoječega objekta.

Prosilce bodo obravnavali po načelu časovne prioritete, tako bodo prednost imele prej vložene vloge. Upravičenost do subvencioniranja pa bo ugotavljala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan.

V trebanjskem občinskem proračunu imajo za to zagotovljenih 15.000 evrov. Vloge zbirajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra.

Kot so zapisali na spletni strani občine Trebnje, se občina zavezuje, da bo sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 evrov na posamezno enoto. Če gre za mlado družino, kjer sta oba starša na dan objave javnega poziva mlajša od 35 let, se subvencija poveča za 250 evrov za vsakega otroka, ki na dan objave poziva še ni dopolnil 6 let, vendar največ do višine 1.500 evrov.

M. Ž.