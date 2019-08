Največ obolelih za mišjo mrzlico na Dolenjskem in v Prekmurju

3.8.2019 | 16:00

Slika je ilustrativna (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v petek objavil nove, sedemmesečne podatke o obolelih z mišjo mrzlico. Do 1. avgusta je inštitut za mikrobiologijo epidemiološki službi prijavil 204 potrjene primere, je poročala STA. Največ je bilo v Prekmurju in na Dolenjskem, za kar je je med drugim krivo tudi vreme, najmanj pa na Goriškem in v Zasavju.

Kot je za STA pojasnila specialistka epidemiologije Tatjana Frelih, predvidevajo, da je v naravnih žariščih mišje mrzlice na območjih Dolenjske in Prekmurja prišlo do povečane populacijske gostote prenašalk virusa mišje mrzlice, torej miši in voluharic, kar je omogočilo uspešno širjenje virusa med glodavci in posledično na ljudi.

»Na ta pojav so vplivali vremenski pogoji (mila zima, zadosti padavin), predvsem pa razpoložljivost hrane na tem območju. Znano je, da prav izobilje hrane vpliva na eksplozijo populacije nekaterih glodavcev, ki se običajno pojavlja neenakomerno v različnih časovnih razmikih in na različnih območjih,« je izpostavila strokovnjakinja.

Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom ali t. i. mišja mrzlica se sicer pojavlja vsako leto, njene izbruhe pa beležijo ciklično. Porast mišje mrzlice so tako zabeležili v letih 2008, 2012 in 2017, ciklično vsakih 5-7 let torej. Kot so mediji minule dni že izpostavili, pa je število obolelih letos preseglo vse omenjene izbruhe. Zadnji smrtni primer so sicer zabeležili leta 2009, so bili pa vsi letošnji oboleli potrebovali bolnišnično oskrbo.

Virus kroži v naravnih žariščih predvsem med glodavci, kot so miši, voluharji in podgane, ki so kronični nosilci. Povečano število obolenj je običajno povezano s povečanim številom glodavcev. "Ljudje smo naključni gostitelji virusa. Bolezen se z glodavca na človeka prenese preko vdihavanja virusov, ki se nahajajo v delcih izločkov glodavcev. S temi se okužijo hrana, voda in okolje. Bolezen se ne prenaša s človeka na človeka," so še pojasnili na NIJZ.

M. Ž, STA