Na Tanči gori zgorel vikend

4.8.2019 | 08:00

Novo mesto - Včeraj ob 18.36 je v naselju Tanča Gora v občina Črnomelj gorel vikend velikosti 5x7 metrov. Gasilci PGD Črnomelj, Dobliče, Dragatuš in Tanča Gora so požar pogasili, pregledali s termovizijsko kamero ter zaščitili s folijo. Ogenj je v celoti uničil objekt. Vzrok in višino škode bodo raziskale pristojne službe.

Ob 18.10 se je na avtocesti na relaciji Drnovo-Čatež ob Savi pri naselju Mrtvice pripetila prometna nesreča v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Pri tem so se poškodovale tri osebe. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in na vozilu odklopili baterijo. Reševalci so poškodovane ustrezno oskrbeli in pripeljali v UC SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.