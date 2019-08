FOTO: Podturnški gasilci praznujejo visok jubilej

4.8.2019 | 12:00

PGD Podturn je ob svoji 90-letnici prejelo odlikovanje Gasilske zveze Slovenije plamenico I. stopnje.

V povorki je sodelovalo okoli 100 gasilcev in enajst praporjev.

Simbolična predaja ključa prenovljenega gasilske doma.

Podturn - Prostovoljno društvo Podturn je sinoči z gasilsko povorko, kulturnim programom in seveda veselico obeležilo visok jubilej – 90 let delovanja, ki ga sicer praznuje 6. oktobra. Ob tej priložnosti so s simbolično predajo ključa predali namenu popolnoma prenovljen gasilski dom, ki so ga postopoma obnavljali zadnjih pet let, in podelili visoka gasilska priznanja, med drugim je društvo prejelo odlikovanje Gasilske zveze Slovenije plamenico I. stopnje in odlikovanje Gasilske zveze Novo mesto ter tudi plaketo župana Občine Dolenjske Toplice.

Da je bila ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva za tiste čase pomembna za vas in bližnjo okolico, pove dejstvo, da so se pred ustanovitvijo požari pogosto vrstili v sami vasi ter bližnji in daljni okolici, saj so bila vsa gospodarska poslopja v večjem delu prekrita s slamnato streho, je uvodoma v nagovoru dejal dolgoletni predsednik podturnških gasilcev Alojz Puhan, ki se je v nadaljevanju na kratko sprehodil skozi bogato zgodovino društva, ki je vsa ta leta rasla tako po številu članov kot v opremi.

Zbrane so nagovorili tudi domači župan Franc Vovk, predsednik Gasilske zveze Novo mesto Fikret Fejzić in predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.

Kot že zapisano, so ob tej priložnosti podelili tudi priznanja, poleg že omenjenih sta priznanje Gasilske zveze Novo mesto III. stopnje prejela Marko Avguštin in Srečko Pugelj ter I. stopnje Robert Avguštin, priznanje Gasilske zveze Slovenije odlikovanje II. Stopnje Alojz Puhan in III. stopnje Ivan Fink.

V programu, ki ga je povezoval Lojze Bojanc, so nastopili Moški pevski zbor Tonakord ter mlada harmonikarja Andraž in Miha, pred nastopom Ansambla Saše Avsenika pa so za zabavo poskrbele brhke Kumske punce.

Tekst in fotografije: M. Ž.

