Krka in Krško spet na polno

4.8.2019 | 09:30

Dohyun Kim je Krki prinesel zmago z zadetkom v sodnikovem podaljšku. (Foto: B. Blaić/arhiv DL)

Novo mesto - Nogometni drugoligaši so včeraj odigrali večino tekem drugega kroga, po katerem so vsekakor lahko zelo zadovoljni tudi v Novem mestu in Krškem. Krčani so doma kar s 6:0 premagali Rogaško in se po remiju v prvem krogu povzpeli na začasno drugo mesto, s katerega ga lahko, če bo danes premagala Beltince, izrine lendavska Nafta. Kar štirikrat je tokrat zadel mrežo Rogaške hrvaški nogometaš Lovre Čirjak, ki je s šestimi zadetki z dveh tekem tudi trdno na vrhu liste najboljših strelcev druge slovenske nogometne lige.

Novomeščani so do prve zmage v novi sezoni prišli z zadetkom Južnokorejca Dohyuna Kima v sodnikovem podaljšku. Krka je po dveh krogih na trenutnem petem mestu.

Slabše kot Krki in Krškemu gre na začetku sezone Brežicam, ki so ostale brez točk tudi v drugem krogu, potem ko so v Radomljah izgubile z 0:2.

V tretjem krogu bo Krka prihodnjo soboto igrala doma z Roltekom Dobom, Brežice Terme Čatež prav tako doma z Beltinci, Krško pa v gosteh na Ravnah na Koroškem s Fužinarjem.

DRAVA DAKINDA PTUJ : KRKA 0:1 (0:0)

Drava Dakinda Ptuj, gledalcev 100, sodniki: Kos, Mikača, Habibović.

Strelec: Dohyun Kim (90.)

Drava Dakinda Ptuj: Hrastnik, Mate, Rešek, Bajrami, Melvan, Marcius (od 83. Šlamberger), Novak (od 74. Šlak), Nelson, Haljeta, Grajfoner, Kene (od 60. vajda).

Krka: Kisovec, Bedek, Judež, Dušak, Pavič, Huč (od 68. Vešner Tičić), Kambič, Hrka (od 62. Škrbec), Kim, Potokar (od 80. Vranešič), Kastrevec.

Rumeni kartoni: Novak, Melvan, Rešek; Huč, Pavič.

KRŠKO : ROGAŠKA 6:0 (3:0)

Krško, gledalcev 400, sodniki: Kondič, Švarc, Kužnik.

Strelci: 1:0 Čirjak (4.), 2:0 Čirjak (16., 11-m), 3:0 Čirjak (19., 11-m), 4:0 Puškarić (47.), 5:0 Puškarić (48.), 6:0 Čirjak (85.).

Krško: Zalokar, Sokler, Puškarić (od 69. Regvar), Čirjak, Dadić, Mlinar, Florjan, Srpak, Marcijuš (od 59. Jurečič), Zakrajšek, Žabec (od 82. Fortuna).

Rogaška: Travnikar, Močić, Šmigoc, Čuček, Ahec, Hustić, Antonić, Neskič (od 59. Vouk), Krsnik (od 53. Gorza), Bračko (od 53. Torra), Jauk.

Rumena kartona: Močić, Smigoc.

KALCER RADOMLJE : BREŽICE TERME ČATEŽ 2:0 (0:0)

Radomlje, gledalcev 200, sodniki: Vivod, Lahovič, Perger.

Strelca: 1:0 Pišek (49.), 2:0 Primc (85).

Klacer Radomlje: Lojen, Primc (od 88. Nuhanović), Jazbec, Varga, Cerar, Pišek, Trdin (od 90. Stariha Laban), Guček, Poglajen, Brolih, Gojak (od 69. Zabukovnik).

Brežice Terme Čatež: Kruljac, M. Soldo, Brumen, Bejdić, Duvnjak (od 66. Predanič), Drugovič, F. Soldo (od 73. Turković), Ferić, Kočar, Božič (od 58. Filip), Felja.

Rumeni kartoni: Trdin, Brolih; Brumen, F. Soldo, M. Soldo.

I. V.