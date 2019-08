Na jasi že 17. srečanje upokojencev iz regije

4.8.2019 | 10:00

Utrinek s srečanja

Dolenjske Toplice - Včeraj so se na jasi v Dolenjskih Toplicah zbrali upokojenci iz društev, ki sestavljajo pokrajinsko zvezo upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Tokratno tradicionalno poletno srečanje je bilo že 17. po vrsti.

Srečanje je v prvi vrsti namenjeno druženju upokojencev in se ga vsako leto udeleži kar lepo število ljudi. Letos so uvodni del prireditve popestrili z nekaj kulturnimi utrinki, za katere so poskrbeli: literatka Marija Tomažin – Micka iz Dolenjskih Toplic, zakonca Potočnik kot pevca in plesna skupina Ajda iz Trebnjega.

Novi predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dušan Kraševec

Udeležence sta pozdravila novi predsednik pokrajinske zveze Dušan Kraševec in topliški župan Franci Vovk, nagovoril pa jih je predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Srečanja so se udeležile tudi vodja projekta pri ZDUS Starejši za starejše Rožca Šonc, podpredsednica zveze Vera Pečnik in vodja področja za pokojnine Nežka Ivanetič.

Sušnik je poudaril pomen društev, ki poskušajo združevati upokojence in jih spodbujati k dejavnostim na športnih, kulturnih in drugih področjih ter tudi pomen zveze, ki vse to povezuje. V svojem govoru je opozoril na vrsto težav, s katerimi se soočajo upokojenci, še posebej na nizke neusklajene pokojnine.

Janez Sušnik

Na prireditvi so podelili tudi pokale ob koncu 44. športnih iger Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Kot se za srečanje upokojencev spodobi, so organizatorji iz pokrajinske zveze, poskrbeli za dobro vzdušje, animacijo športnih iger, srečelov, ples z ansamblom Hit ter veselje ob pijači in jedači.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

Galerija