V Kostanjevici veslali in se šli festival piva

4.8.2019 | 13:00

Kostanjevica - Dan po svetovnem dnevu piva so se tej pijači poklonili tudi v Kostanjevici, kjer so v mestni čolnarni pripravili Resslov festival piva, še pred tem pa veslaško regato, na kateri so s svojima posadkama nastopili tudi pivovarji.

Precej višja in bolj motna Krka, kot je to običajno za ta datum ni zmotila udeležencev regate, da se ne bi junaško in sem ter tja tudi nekoliko nespretno lotili tokrat ponekod precej močnejšega toka včeraj rjavkaste dolenjske lepotice. Nastopilo je šest posadk, zmagovalce pa so pivovarji nagradili z žetoni za pokušanje njihovih izdelkov.

Na Resslovem festivalu piva se je tokrat predstavilo sedemnajst malih pivovarjev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, ljubiteljem piva pa so dali v pokušino 28 vrst piva, zvarjenega v njihovih butičnih oziroma tako imenovanih kraft pivovarnah.

I. Vidmar

Galerija