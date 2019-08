Kumpu Velika nagrada Kranja

4.8.2019 | 19:45

Marko Kump

Novo mesto - Marko Kump je z zmago na Veliki nagradi Kranja zaokrožil za novomeško kolesarsko moštvo Adria Mobil izjemno uspešen konec tedna na Gorenjskem, kjer so novomeški kolesarji tekmecem pustili le drobtinice, saj so zmagali na vseh treh dirkah. David Per je bil v petek najboljši na ekshibicijski dirki na izpadanje za Veliko nagrado Šenčurja, Gašper Katrašnik pa v soboto na dirki za državno prvenstvo v kriteriju.

Perovo zmago je v Šenčurju je s tretjim mestom dopolnil Dušan Rajović, zmaga je pripadla Adrijinemu kolesarju tudi med mlajšimi mladinci, kjer je zmagal David Gregorič, Jan Ravbar pa je bil med starejšimi mladinci drugi.

Zmage na državnem prvenstvu v kriteriju v Kranju je bil zmagovalec Gašper Katrašnik še posebej vesel, saj je zmago lahko slavil pred zanj domačimi gledalci, drugo mesto pa je pripadlo Rajoviću. Med mlajšimi mladinci je naslov prvaka osvojil David Gregorič, ki je tako zmagal že drugi dan zapored.

Ne glede na kategorijo, v katero je bila kdaj uvrščena dirka za Veliko nagrado Kranja, je bila zmaga na njej za slovenske kolesarje vedno prestižna, zato je bil Marko Kump zmagoslavja na njeni 51. izvedbi še posebej vesel. V ciljnem šprintu je za sabo pustil Italijana Paola Totòja in Marca Cecchinija.

"Kaj naj rečem, ekipa je zopet opravila z odliko in fantje so storili vse kot smo zastavili pred dirko. Velika nagrada Kranja je ena večjih dirk za slovenske ekipe in zagotovo sem vesel, da mi je končno uspelo zmagati tudi v Kranju. Dirka je bila pestra in šele v drugi polovici se je izoblikoval beg. V zaključku smo vse stavili na sprint. Skozi celotno dirko sem se počutil res dobro. Fantje so me pripeljali na odlično pozicijo v Jelenov klanec, tako da sem pred ovinkom s sprintom začel precej svež in vedel sem, da bo v zaključku težko kdo padel mimo mene. Je pa zmaga zagotovo potrdilo, da sem dobro treniral v zadnjem obdobju, ko sem se pripravljal na prihajajoče evropsko prvenstvo,"je po zmagi povedal marko Kump.

Športni direktor moštva Adrie Mobil Branko Filip pa je temu dodal: "Obdobje brez dirk je bilo za nas dolgo skoraj mesec dni, a v tem času smo imeli le nekaj dni pravih počitnic, večji del časa smo namenili pripravam za drugi del sezone. Da smo delali dobro je pokazal zelo uspešen vikend na Gorenjskem, hkrati pa smo te dirke vzeli za generalko pred evropskim prvenstvom, kamor gre kar šest kolesarjev iz Adrie Mobil. V Šentjurju smo želeli biti uspešni, zato nam je zmaga Davida prinesla veliko veselja. Tudi v soboto in nedeljo v Kranju je ekipa delovala brezhibno in sledili so novi uspehi. Lider za današnjo dirko je bil prav Marko Kump, bal sem se le utrujenosti po dveh dneh dirkanja. Fantje so se sami postavili v ospredje in pripravili teren za šprint glavnine. Marko pa je v izjemni formi in zelo motiviran za evropsko prvenstvo. Danes bi le padec lahko ustavil njegovo zmago. Cela ekipa je delovala super in fantje si zaslužijo pohvalo."

I. V.