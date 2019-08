Na 16. pasuljadi sta bila najboljša veteranka in debitant

5.8.2019 | 09:30

Najboljši pasulj sta skuhala Dragica Piškurič in Toni Kapušin.

Griblje - Na gribeljskem kopališču so Turistično društvo Griblje, Društvo kmečkih žena Griblje in Kopališče Griblje ob reki Kolpi pripravili že 16. družabno tekmovanje v kuhanju pasulja. Udeležilo se ga je 12 ekip, dve pa sta prišli celo s Hrvaške.

V vsaki ekipi sta bila po dva kuharja, ki nista smela imeti pomagačev, kuhali pa so poltretjo uro. Jedi je ocenila strokovna komisija, ki ji je predsedoval kuharski mojster Matjaž Cotič, pomagala pa sta mu znani humorist Tone Fornezzi Tof in Andreja Drakulič Veselič iz Gostišča Veselič iz Podzemlja.

Najbolje se je odrezala ekipa, ki si je nadela ime Pi-ka legende, v njej pa sta kuhala Gribeljčanka Dragica Piškurič in Toni Kapušin iz sosednjega Krasinca, ki ga mnogi poznajo tudi kot pevca skupine Obvezna smer. Dragica ima gotovo najdaljši staž na gribeljski pasuljadi, saj je sodelovala na njej že več kot desetkrat, medtem ko je bil Toni letos debitant. Druga sta bila Ana Zupan in Drago Retelj iz Poljan pri Mirni Peči, ki sta svojo ekipo poimenovala ŠTD Poljane. V tretji najboljši ekipi, imenovani Suha grla, pa sta kuhala Anka Lokar in Marjan Koščak iz Domžal. Ostalih devet ekip je enakovredno zasedlo četrto mesto.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija