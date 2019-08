Le nekaj malega dela za gasilce

5.8.2019 | 07:00

Včeraj ob 10.27 uri je na Sodjem Vrhu, občina Semič, ponovno zagorelo v vikendu, kjer je gorelo noč prej. Gasilci PGD Gradnik so ogenj pogasili.

Sinoči ob 19.35 je v Dobravi pri Škocjanu, občina Škocjan, gorela slama. Gasilci PGD Dobrava so omejili in pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 8.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu Novost-Einsidler;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP OKLJUK na izvodu Dolar.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODREBER.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL 1980.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8.00 in 13.00 na območju TP IMV Mirna mizarska;

- med 8.15 in 12.00 na območju TP Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno;

- med 9.00 in 12.00 na območju TP Selo pri Mirni, Zaloka in Novo Zabukovje;

- med 9.00 in 13.00 na območju TP Srasle;

- med 9.00 in 15.00 na območju TP Žunovec.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dolenje Radulje izvod Dolenje Radulje med 8. in 12. uro ter Zdravstveni dom Krško izvod Kovinarska 11,11A,11B med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Zgornja Sušica izvod Zgornja Sušica med 8.30 in 12.30 uro.

M. K.