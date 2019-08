Preko sto na konjenikov po osrčju Gorjancev in dolini reke Krke

5.8.2019 | 10:45

Šentjernejska konjenica se je že 20-ič podala na pot po osrčju Gorjancev.

Robert Pavlič in Janez Kavšek

Okrašen zapravljivček

Tudi ženske in dekleta vse bolj zanimajo konji.

Cerov Log - Med najstarejšimi in najbolj dejavnimi konjenicami v Sloveniji je gotovo šentjernejska, ki letos slavi dvajset let obstoja in bo ob občinskem prazniku Jernejevo 2019 za prizadevno delo na društvenem področju in pri promociji občine Šentjernej prejela spominsko plaketo.

Kot pravi predsednik društva Janez Kavšek, so take pozornosti veseli in jim veliko pomeni. »Trudimo se ohranjati konjeništvo in konjerejo na Šentjernejskem polju, ki ima več kot stoletno tradicijo, zbliževati rejce konj, se povezovati s Klubom za konjeniški šport Šentjernej ter z drugimi društvi, ter promovirati občino. Tudi zato sodelujemo na različnih tekmovanjih s konji, na povorki ob Jernejevem, za Štefanovo, udeležujemo se več konjenic v Sloveniji in v tujini, pa tudi drugi pridejo k nam radi,« pravi Kavšek in poudari, da se trudijo privabiti v svoje vrste čim več mladih.

To jim kar uspeva, za podmladek se ni bati, kar je bilo vidno tudi na nedavni tradicionalni šentjernejski konjenici ta konec tedna, ko se je v Cerovem logu zbralo preko sto konjenikov - prijahali so celo s štajerskega konca in bili med potjo deležni kar nekaj neviht - ter se odpravilo na pohod po osrčju Gorjance in po dolini reke Krke - do Pendirjevke, Škufovke, Gabrja in nato preko Tolstega vrha nazaj do Cerovega Loga. Pot je vodil praporščak, stotnik Robert Pavlič iz Orehovice. Po koncu krožne poti je sledilo družabno srečanje.

Društvo Šentjernejska konjenica, ki ima tudi svoj prapor, šteje okrog petdeset članov, članstvo se povečuje, vedno več je mladih.

Sto kočij u Šentjernej

Za Jernejevo bo društvo, ki ima vseskozi podporo občine, letos pripravilo pester program in sicer poleg tradicionalnega kuhanja t.i. županovega golaža na semanjem dnevu še prireditev pod naslovom Sto kočij u Šentjernej, »z željo, da da združimo vse slovenske voznike kočij, jahače in ljubitelje vpreg,« pravi Kavšek.

24. avgusta tako v Šentjerneju pričakujejo okrog sto kočij, povabili so tudi goste iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Ob 11. uri bo sledila panoramska vožnja skozi Šentjernej na sejmiščni prostor, nato pa se bodo udeleženci podali na panoramsko vožnjo do Kartuzije Pleterje, kjer sledi ogled in nato vrnitev na hipodrom ter udeležba na tradicionalni Jernejevi povorki. »Možne bodo brezplačne vožnje s kočijo, dogodek bo prava paša za oči, po povorki pa bomo razglasili tudi najbolj izvirno okrašeno kočijo,« pove predsednik društva.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

