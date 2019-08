Za zobozdravstveni koncesiji

5.8.2019 | 14:00

Z julijske seje občinskega sveta MO Novo mesto (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Občinski svet je na zadnji seji pred počitnicami med drugim po skrajšanem postopku sprejel odlok o podelitvi dveh zobozdravstvenih koncesij.

Kot je svetnikom in svetnicam pojasnila direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič, gre v tem primeru za dve nadomestni koncesiji, saj sta se upokojila zobozdravnica Miroslava Maras Pogačar, dr. dent. med., dr., ki je delovala v ambulanti pri OŠ Grm, in pa koncesionar Krešimir Uršić, dr. dent. med., ki je delal v ambulanti na Šmarješki cesti 4.

»Dobili smo soglasje zdravstvenega doma, tudi ministrstva za zdravje in odločbo plačnika oz. Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zato moramo akt sprejeti v takšni obliki, sicer moramo ponovno prositi za vsa soglasja. Zato komisija in odbor za družbene dejavnosti predlagata, da to storimo v skrajšanem postopku,« je na seji dejala Čadonič Špeličeva. Občinski svet je nato odlok brez razprave sprejel, sledi razpis za koncesiji, ki se po zakonu podeljujeta za 15 let z možnostjo podaljšanja še za enkrat toliko.

M. M.