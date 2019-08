FOTO: Volkovi pokončali 20 ovac, od tega osem brejih

5.8.2019 | 11:55

Zaklana drobnica rejca Cveta Štimca iz Željn (Foto: M. G.)

Cveto z jagnjetom, ki je poginilo po napadu volkov.

Željne pri Kočevju - Komaj je minister za okolje in prostor Simon Zajc, ki je zaradi problematike napada volkov na rejne živali v petek obiskal tudi Kočevje, odnesel pete, se je naslednji dan volčji trop lotil masovnega pokola brejih ovac pri rejcu Cvetu Štimecu iz Željn. Lastnik je preštel 20 zaklanih, od tega osem brejih in 12 jagnjet, veliko jih je tudi poškodovanih.

Čreda se je pasla na robu vasi, v bližini otroškega igrišča, v več kot dva metra visoki ograji, ravno takšni, kot jo zahteva stroka. A zanje to ni bila ovira.

»Še ugotavljamo, kako so planili nanjo. Poškodb na žici ni videti, verjetno so jo zlahka preskočili. Ko jim zadiši po pojedini, so zmožni vsega,« je gospodar skrušen stal ob grmadi kadavrov na traktorski prikolici.

Po napadu ponoči se je na kraški zelenici pod željnskim hribom tiščalo 100 kosov drobnice. »Seveda je vsa prestrašena, še ugotavljam, koliko jih je poškodovanih. Zagotovo jih bo še najmanj deset poginilo od poškodb, nekaj jih je zaradi hude stiske tudi skotilo jagnjeta. Krvi in sledi po travniku je veliko, kar pomeni, da je trop sprva utrujal ovce in se zaletaval v najšibkejše med njimi, breje. Vsem so preklali vratove, mastili se niso toliko,« se mu orosijo oči.

Cveto Štimec pravi, da nadaljuje ovčerejsko tradicijo, ves denar, ki ga je zaslužil, je vlagal v posodobitev pašnika in širjenje črede. A tako več na gre naprej. Tudi on se pridružuje sotrpinom, ki so vse bližje, da opustijo kmetovanje in se, kot je dejal, »preklopijo na socialno pomoč«.

Več o tej problematiki in o tem, kaj vse so kočevski kmetje povedali ministru, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista v četrtek.

Tekst in fotografije: M. G.

