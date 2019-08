Pijan in še brez veljavne vozniške

Policisti PP Krško so v soboto med kontrolo prometa v Gradišču pri Raki ustavljali voznika Renault clia. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in v Gradišču trčil v avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Med postopkom so policisti ugotovili, da 26-letni povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,48 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob motorni prekopalnik, motorni žagi in gorivo

V Velikem Cerovcu je med sredo in petkom nekdo vlomil v brunarico in odnesel motorni prekopalnik. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.

V noči na soboto je v Podzemlju neznanec vlomil v leseni objekt ob stanovanjski hiši ter ukradel dve motorni žagi in dve posodi z gorivom. Lastnika ocenjuje, da je oškodovan za 1000 evrov.

Hrvat v avtu prevežal štiri Afganistance

Brežiški policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Čatežu ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni državljan Hrvaške v avtomobilu prevaža štiri državljane Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Hrvatu so odvzeli prostost, s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Afganistana pa še niso zaključeni.

Prijeli 48 tujcev

Med petkom in damašnjim dnem so policisti Policijske uprave Novo mesto med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Sinjega Vrha, Dobove, Metlike, Črnomlja, Dobravice, Balkovcev, Krškega in Novega mesta izsledili in prijeli 48 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 19 državljani Maroka, osmimi državljani Sirije, šestimi državljani Iraka, po petimi državljani Bangladeša in Indije in državljanom Pakistana še niso zaključeni.

Požar zaradi udara strele

Črnomaljski policisti so bili v noči na soboto obveščeni o požaru počitniške hiše v kraju Sodji vrh. Gasilci so požar omejili in pogasili, po prvih ugotovitvah pa je vzrok za nastanek požara udar strele. Okoliščine policisti še preverjajo, po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

