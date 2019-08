Čistili so cesto

6.8.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.12 uri je v križišču Ceste bratstva in enotnosti in Cankarjeve ceste v Metliki zaradi okvare na kombiniranem vozilu prišlo do razlitja motornih tekočin. Gasilci PGD Črnomelj so okoli 100 m ceste posuli z absorbentom in očistili cestišče.

Ob 17.04 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske z medicinsko ekipo iz SB Brežice prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 9.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HIPOT-HYB;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROD;

- od 12.30 do 14.30 pa odjemalcem, oskrbovani, iz TP RANGUS GRADIŠČE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7.30 do 13.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu Tržnica;

- od 7.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu Vrščaj-Mušič.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA1.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8.30 do 14.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz PAVLA VAS, TRŠČINA, KRESINJI VRH, JANČEVA DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Gaberje, Zgornje Gaberje in Veliki Obrež med 8:00 in 10:30 uro in na območju TP Podvinje, Podvinje 2, Mali Obrež in Veliki Obrež gmajna med 10:30 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Selce Volovnik, Tršlavec, Dolenje Dule, Golek, Senožete, Čretež, Cesta, Gora, Straža Gora in Gunte vas med 7:45 in 14:00 uro.

M. K.