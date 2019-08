Kdaj obnova ceste od Trebnjega do Grmade?

Trebnje - Županski kandidati pred volitvami obljubljajo marsikaj, pa kdo kontrolira, kaj izvoljeni potem tudi uresničijo? V naši rubriki Halo, tukaj je bralec Dolenjca, je nedavno Jože iz Dobrniča na takšne obljube spomnil trebanjskega župana Alojzija Kastelica, ki to funkcijo opravlja že tretji mandat, »pa še zdaj ni uresničil obljube - obnove dotrajane in ozke ceste od Trebnjega do Grmade. Kdaj se bo to zgodilo? Ta cesta je vedno bolj prometna, odkrili so jo tudi turisti kot bližnjico,« pravi Jože.

Župan Alojzij Kastelic pove, da bi bil projekt že zdavnaj realiziran, če ne bi trčili na problem z zagotovitvijo zemljišč - problematičen je eden od lastnikov ob cesti in zato se projekta ne morejo lotiti. «Občina je v zadnjem obdobju veliko vlagala v otroško varstvo, zato je res, da je stanje na cestah malce slabše, a vzdržujemo in saniramo jih v skladu z zmožnostmi in menim, da so naše ceste varne in normalne prevozne. Občina Trebnje ima v primerjavi z ostalimi občinami dobre cestne komunikacije,« zatrjuje župan.

