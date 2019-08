Z zaščito ušes brezskrbno v poletje

6.8.2019 | 08:25

Če imate občutljiva ušesa, potem veste, da ni priporočljivo, da pride voda v ušesa. Pri poletnih aktivnostih se je temu težko izogniti, še zlasti otrokom je težko dopovedati, zakaj ne smejo skakati v vodo in se potapljati. Vsem, ki vas pestijo pogosta vnetja ušesa ali druge težave, v Slušnem centru Widex priporočajo po meri narejene čepke za ušesa.

Komu so čepki namenjeni?

Čepke priporočajo v primerih, ko bi vdor vode v sluhovod lahko predstavljal težavo oz. posledično vnetja – na primer pri otrocih, ki imajo v bobnič vstavljene tympanalne cevke. Čepki so zelo primerni za vse, ki jim po plavanju ne steče voda iz ušes, kasneje pa se to kaže v obliki bolečin in vnetij. Priporočajo jih tudi vsem, ki so zelo veliko v vodi ter so koža, sluhovod in bobnič neprestano mokri in posledično tudi bolj dovzetni za vnetja ali poškodbe. V teh primerih so čepi zgolj preventiva.

Čepki pa imajo še eno odlično lastnost, in sicer ščitijo pred hrupom. Poleti se veliko ljudi odloči, da čepke vzame s seboj na dopust. Če vas moti na primer hrup v kampu ali pa imate hotelsko sobo na živahni ulici, vi pa ne morete spati, so čepki idealna rešitev. Pa ne samo na dopustu – odlično se obnesejo tudi če ob vas nekdo zelo močno smrči. Čepki so primerni za otroke in odrasle, po meri pa vam jih izdelajo v Widexovih slušnih centrih po Sloveniji.

