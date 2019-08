Kradel po delovišču, vlomili v hiše in prodajalno

Med nedeljo in ponedeljkom je nekdo z delovišča v Novem mestu ukradel hidravlično kladivo in gradbeno žlico. Škode je za okoli 5500 evrov.

V Dolenji Podgori je dopoldne neznanec skozi vrata terase vlomil v hišo in odnesel 300 evrov.

V Metliki je nekdo iz odklenjenega pomožnega objekta odnesel motorno žago in posodo z gorivom.

V Štefanu pri Trebnjem pa je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v dve hiši. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Ponoči je v Novem mestu nekdo vlomil v prodajalno in odnesel tobačne izdelke.

Prijeli 31 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dramlje, Jesenic, Sinjega vrha, Žuničev in Črnomlja izsledili in prijeli 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 21 državljani Bangladeša, petimi državljani Maroka, tremi državljani Sirije in dvema državljanoma Kosova še niso zaključeni.

